İran sınırında meydana gelen ve Van’ı etkileyen deprem nedeniyle 24 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı? Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği İran sınırındaki mahallelerde birçok ev ve ahır yıkıldı, bazıları da ağır hasar gördü. Sarsıntının en çok hissedildiği Özpınar Mahallesi'nde 6 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

24 Şubat Pazartesi Van'da yarın okullar tatil mi? Van'da okullar tatil olacak mı sorusuna ilde yaşayan öğrenci ve veliler yanıt arıyor. İran sınırında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da can aldı. Depremde 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Van'da okullar tatil olacak mı? İşte son bilgiler!

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (24 ŞUBAT)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran'da meydana gelen deprem dolayısıyla Başkale ilçesinde yaşamını yitiren vatandaşların olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde, AFAD'ın gerekli müdahale ve destek çalışmalarına başladığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bize ilk ulaşan bilgilere göre, Başkale, Saray, Gürpınar'daki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Onun dışında bölgedeki diğer okullarımızla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Kesin durum yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir. Bu okullarımızda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz. Yani eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz."

Bakan Selçuk, bir gazetecinin, Van'da depremden etkilenen ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusuna, "Şu anda Başkale'deki eğitim ve öğretim hususunda henüz daha tablo tam netleşmiş değil ama taşımalı eğitim yoluyla biz her türlü tedbirimizi yarın sabahtan itibaren alabiliriz. O konuda bir eksiğimiz olmaz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımız ve valimizle temas halindeyiz. Bu konuda aksaklık çıkmaması için ne gerekiyorsa sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi. Bakan Koca, "İran'da yaşanan deprem, Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi