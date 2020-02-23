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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da konut projelerini başlattık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
BAKAN KURUM: ELAZIĞ'DA KONUT PROJELERİNİ BAŞLATTIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı "'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı "'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık." açıklamasında bulundu.

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