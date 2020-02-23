Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama! Depremde 9 kişi öldü 37 kişi yaralandı

Türkiye İran sınır hattından gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Van'daki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca, "İran'da yaşanan deprem, Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.



VAN VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Depremde, 9 ölü 37 yaralı yaralı var. 31 yaralı Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken durumu ağır olan 6 yaralı Van'a sevk edildi." denildi.