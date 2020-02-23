23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama! Depremde 9 kişi öldü 37 kişi yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
DEPREMDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR!

Türkiye sınır hattından gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki 'da da hissedildi. Van'daki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca, "İran'da yaşanan deprem, Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

VAN VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Valiliğinden yapılan açıklamada, "Depremde, 9 ölü 37 yaralı yaralı var. 31 yaralı Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken durumu ağır olan 6 yaralı Van'a sevk edildi." denildi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması: 21 vatandaşımız yaralandı, 8'inin durumu kritik

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN