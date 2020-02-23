HDP'den CHP'ye "cesur olun" çağrısı
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan CHP'ye yaptığı çağrı, Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas tarafından yorumlandı. Barlas, CHP içindeki Atatürkçülerin tepkisinden dolayı inkar edilen ortaklığa ve HDP'nin çağrısına değindi. Barlas ortadaki iş birliğinden dolayı, "İYI Parti'den kopmaları getiriyor" dedi.
CHP, HDP ile ortaklığını gerçek Atatürkçü kitlesini kaybetmemek için inkar etmeye devam ederken, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın tepkisi Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas tarafından kaleme alındı.
İşte Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın o yazısı...
HDP Eş Başkanı Buldan'dan CHP'ye "Artık cesur olun" çağrısı...
Bütün gerginliklere ve olumsuzluklara karşı, siyasette gerçeğe dönük arayışların da gündemde bulunması iyimserlik sebebi olabilir.
Bu gerçeğe dönük arayışlara örnek olabilecek son bir çıkış, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.
Cesur olun
Hafta sonu kongreye hazırlanan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan verdiği bir röportajda, "Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir dahaki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum" mesajı gönderdi.
İYİ Parti problemli
CHP'nin yerel seçimlerde HDP'yle yaptığı işbirliği bu partiye büyük şehirlerde seçim zaferleri getirirken, bir diğer ortak olan İYI Parti'nin bu işbirliğine muhalefeti, İYI Parti'den kopmaları getiriyor. İYI Parti'deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye "Cesur olun" çağrı geldi.
HDP'nin çağrısına CHP'den gelecek yanıt doğal olarak çok merak ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Muhalefetin son oyunu da patladı
- Erdoğan Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
- Bakan açıkladı: İkili eğitim uygulamasına geçilmiştir
- 24 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı?
- Bakan Berat Albayrak'tan deprem açıklaması
- Van Valisi: An itibarıyla enkaz altında kimse yok
- AFAD depremden etkilenen Van için devreye girdi!
- Enkazdan böyle çıkarıldı! İşte o an...
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
- İran'daki 5.9'luk deprem ne anlama geliyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 24 Şubat Van’da yarın okullar tatil mi? Van’da okullar tatil olacak mı?
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? 24 Şubat Elazığ’da yarın okullar tatil mi?
- Son dakika: Van deprem bilançosu artıyor! 7 kişi hayatını kaybetti! (AFAD Kandilli son depremler)
- Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?
- Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? Genel af, ceza indirimi olacak mı?
- "Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer?
- Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir?
- Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?
- Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?
- "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır?
- Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?
- FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?