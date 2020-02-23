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Milli Savunma Bakanlığı: TSK, Van'a destek ulaştırılması için hazırlıklarını yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
MSB: TSK GEREKLİ HAZIRLIKLARINI YAPTI

'nca (MSB) 'da meydana gelen ve 'da da hissedilen depremin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (), bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yaptığını açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. , bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" denildi.

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