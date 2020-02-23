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Fatih'te korkunç olay! Tek tek kundakladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
FATİH'TE KORKUNÇ OLAY! TEK TEK KUNDAKLADILAR

'te kundaklanan park halindeki 9 araç kullanılamaz hale geldi. Araçları üzerine atarak ateşe veren şüpheliler kaçtı.

Ayvansaray Mumhane Caddesi'nde park halindeki 9 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz maskeli 4 şüpheli tarafından kundaklandı. Araçları üzerine atarak ateşe veren şüpheliler kaçtı.

Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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