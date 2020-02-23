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CHP kongresinde yine bir skandal! Danışmandan delege kadına: "Otur lan"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
CHP KONGRESİNDE YİNE BİR SKANDAL!

'ta İl Başkanlığı seçimlerinde yine gergin anlar yaşandı! CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın 'liste' önerisine karşı çıkan delege , Yalım'ın danışmanı tarafından sözlü şiddete maruz kaldı. Danışmanın skandal sözleri, kameralara yansıdı.

'ta divan başkanlığını Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın yaptığı 37. Olağan İl Kongresi'nde başkanlık için Ali Karaoba ile Erdoğan Atasoy yarıştı.

Kongre öncesinde, seçime 'çarşaf listeyle mi, blok listeyle mi' gidileceği oylamaya sunuldu. Seçime delegelerin oy çoğunluğuyla blok listeyle gidilmesi istenirken karara tepki gösteren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım seçime çarşaf listeyle gidilmesi gerektiğini savundu.

Yalım'ın bu çıkışı salonda itirazlara ve gerginliğe neden oldu. Bazı üyeler Yalım'ın bu çıkışını antidemokratik bulup tepki gösterdi.

CHP kongresinde yine bir skandal! Danışmandan delege kadına: Otur lan CHP KONGRESİNDE YİNE BİR SKANDAL! DANIŞMANDAN DELEGE KADINA: "OTUR LAN"

"OTUR LAN YERİNE"

Yalım'ın konuşmasının ardından, aday Ali Karaobanın listesinde yer alan ve parti eğitmeni olan , "Siz kendiniz demokrasiyi uyguluyor musunuz?" diyerek milletvekiline tepkisini dile getirdi. O sırada, Yalım'ın danışmanı 'ın, "Sen vekil hakkında nasıl böyle konuşursun, otur lan yerine" diyerek Çağlar'a tepki göstermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşar'ın, Çağlar'a sözlü şiddette bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı. Diğer partili üyelerin da dahil olduğu tartışma sonrası ortam gerginleşirken üyelerden bazıları salonu terk etti.

Partililer arasında gerginliklerin yaşandığı kongre sonrası yapılan oylamada Ali Karaoba 174 oy alırken, Erdoğan Atasoy 86 oyda kaldı. 88 oy fark ile CHP'nin yeni İl Başkanı Karaoba oldu.

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