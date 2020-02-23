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CHP'de savaş başladı! 5 isimden adaylık için amansız mücadele!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
CHP'DE SAVAŞ BAŞLADI! ADAYLIK İÇİN AMANSIZ MÜCADELE!

kulislerinde 37. olağan kurultayda genel başkanlık adaylığı için kapalı kapılar arkasında amansız mücadeleler yaşanıyor. Muhalifler genel merkezin 'Tek Liste' dayatmasına karşı aday çıkarmadılar. Tek adaylı listeye tepki olarak çizik atarak kurultay için mesaj verdiler. CHP PM Üyesi , "Bir alternatif olmalı" diyerek adaylık için zemin yoklarken sürpriz isimler de genel başkanlık için delege ve il başkanlarıyla görüşmeler için çalışmalara başladı. CHP'de il kongreleri devam ederken, kulislerde genel başkanlık için Umut Oran, İlhan Cihaner ve Fikri Sağlar'ın yanı sıra sürpriz bir isim olarak ve Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin de isimleri geçiyor.

kulislerinde 37. olağan kurultayda genel başkanlık adaylığı için kapalı kapılar arkasında amansız mücadeleler yaşanıyor. Muhalifler genel merkezin 'Tek Liste' dayatmasına karşı aday çıkarmadılar. Tek adaylı listeye tepki olarak çizik atarak kurultay için mesaj verdiler. CHP PM Üyesi , "Bir alternatif olmalı" diyerek adaylık için zemin yoklarken sürpriz isimler de genel başkanlık için delege ve il başkanlarıyla görüşmeler için çalışmalara başladı. CHP'de il kongreleri devam ederken, kulislerde genel başkanlık için Umut Oran, İlhan Cihaner ve Fikri Sağlar'ın yanı sıra sürpriz bir isim olarak ve Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin de isimleri geçiyor.



Bunun yanında, parti içinde kendilerini 'Sol Gövde' olarak tanımlayan ve 'Gelecek İçin Biz' grubunun öncüsü Böke'nin de Kılıçdaroğlu'na rakip olabileceği ileri sürülüyor. İnce'nin nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor. Kurultayda karşısına rakip çıksa dahi Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak il kongreleriyle başlayan tepkilerin, PM seçimlerine yansıyacağı ve muhaliflerin asıl etkisinin bu seçimlerde ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, çarşaf listeyle gidilmesi beklenen PM seçimlerinde, Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde önereceği 60 adayın bir bölümünün delege tarafından çizilebileceğine işaret ediliyor.

Kaynak:Sabah

CHP'de 'tek aday' kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor | Video CHP'DE 'TEK ADAY' KAVGASI! KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞIYOR | VİDEO
CHP’nin belediye başkan adayları belli oldu CHP’NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

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