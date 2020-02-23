CHP'de savaş başladı! 5 isimden adaylık için amansız mücadele!

CHP kulislerinde 37. olağan kurultayda genel başkanlık adaylığı için kapalı kapılar arkasında amansız mücadeleler yaşanıyor. Muhalifler genel merkezin 'Tek Liste' dayatmasına karşı aday çıkarmadılar. Tek adaylı listeye tepki olarak çizik atarak kurultay için mesaj verdiler. CHP PM Üyesi İlhan Cihaner, "Bir alternatif olmalı" diyerek adaylık için zemin yoklarken sürpriz isimler de genel başkanlık için delege ve il başkanlarıyla görüşmeler için çalışmalara başladı. CHP'de il kongreleri devam ederken, kulislerde genel başkanlık için Umut Oran, İlhan Cihaner ve Fikri Sağlar'ın yanı sıra sürpriz bir isim olarak İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin de isimleri geçiyor.

CHP kulislerinde 37. olağan kurultayda genel başkanlık adaylığı için kapalı kapılar arkasında amansız mücadeleler yaşanıyor. Muhalifler genel merkezin 'Tek Liste' dayatmasına karşı aday çıkarmadılar. Tek adaylı listeye tepki olarak çizik atarak kurultay için mesaj verdiler. CHP PM Üyesi İlhan Cihaner, "Bir alternatif olmalı" diyerek adaylık için zemin yoklarken sürpriz isimler de genel başkanlık için delege ve il başkanlarıyla görüşmeler için çalışmalara başladı. CHP'de il kongreleri devam ederken, kulislerde genel başkanlık için Umut Oran, İlhan Cihaner ve Fikri Sağlar'ın yanı sıra sürpriz bir isim olarak İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin de isimleri geçiyor.







Bunun yanında, parti içinde kendilerini 'Sol Gövde' olarak tanımlayan ve 'Gelecek İçin Biz' grubunun öncüsü Böke'nin de Kılıçdaroğlu'na rakip olabileceği ileri sürülüyor. İnce'nin nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor. Kurultayda karşısına rakip çıksa dahi Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak il kongreleriyle başlayan tepkilerin, PM seçimlerine yansıyacağı ve muhaliflerin asıl etkisinin bu seçimlerde ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, çarşaf listeyle gidilmesi beklenen PM seçimlerinde, Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde önereceği 60 adayın bir bölümünün delege tarafından çizilebileceğine işaret ediliyor.

Kaynak:Sabah