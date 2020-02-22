Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin alçak saldırısında sözleşmeli er Mecit Demir şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından yapılan alçak saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu. Sözleşmeli Er Mecit Demir'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye gönderilen askerimize, Esad rejimi unsurları tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Şehit olan 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Nisa Karataş ve 11 kardeşi, gözyaşlarına boğuldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehitkamil ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Demir'in şehit düştüğü haberini alan yakınları şehit evine akın etti. Şehit Demir'in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tank. Söz. Er. Mecit Demir şehit olmuştur. Șehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."