22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sigaraya zam geldi mi? 22 Şubat sigara fiyatları ne kadar? Güncel sigara fiyatları listesi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI...

22 Şubat ne kadar? Sosyal medyada ortaya çıkan iddiasının ardından sigara tiryakileri güncel sigara fiyatları listesini araştırıyor. Peki, mi? Sigara fiyatlarına geçtiğimiz yıl yapılan büyük zammın ardından bu sene içerisinde zam gelmemişti. Son olarak British American Tobacco’dan bazı sigara fiyatlarına indirim kararı gelmişti. Sigarada tek tip paket uygulamasının ardından sigaraya zam geldi mi? İşte detaylar…

geldi mi? 22 Şubat hakkında sigara kullanan vatandaşlar araştırma yapıyor. merak ediliyor. Sosyal medyada ortaya çıkan sigaraya zam iddiası nedeniyle gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, ? En ucuz sigara hangisi? 2020 yılı başında sigaraya zam beklenmiş ancak herhangi bir zam uygulaması yapılmamıştı. Ardından British American Tobacco firması bazı markalarına indirim uygulamıştı. İşte, en güncel sigara fiyatları!

Güncel fiyat listesi için diğer sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN