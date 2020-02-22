Sigaraya zam geldi mi? 22 Şubat sigara fiyatları ne kadar? Güncel sigara fiyatları listesi!
Giriş Tarihi: 22.02.2020
22 Şubat sigara fiyatları ne kadar? Sosyal medyada ortaya çıkan sigaraya zam iddiasının ardından sigara tiryakileri güncel sigara fiyatları listesini araştırıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatlarına geçtiğimiz yıl yapılan büyük zammın ardından bu sene içerisinde zam gelmemişti. Son olarak British American Tobacco’dan bazı sigara fiyatlarına indirim kararı gelmişti. Sigarada tek tip paket uygulamasının ardından sigaraya zam geldi mi? İşte detaylar…
Sigaraya zam geldi mi? 22 Şubat sigara fiyatları hakkında sigara kullanan vatandaşlar araştırma yapıyor. Güncel sigara fiyatları listesi merak ediliyor. Sosyal medyada ortaya çıkan sigaraya zam iddiası nedeniyle gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, sigara fiyatları ne kadar? En ucuz sigara hangisi? 2020 yılı başında sigaraya zam beklenmiş ancak herhangi bir zam uygulaması yapılmamıştı. Ardından British American Tobacco firması bazı markalarına indirim uygulamıştı. İşte, en güncel sigara fiyatları!
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