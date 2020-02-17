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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Devrim Özkan...
TRT 1'in sevilen dizisi Vuslat, oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan ile gündeme geldi. Vuslat dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın özel hayatları merak konusu oldu. Sevenleri tarafından araştırılan genç oyuncuların arasındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Vuslat dizisinin yıldızları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın arasındaki yaş farkı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 17.02.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 09:40
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