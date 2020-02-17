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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Devrim Özkan...

TRT 1'in sevilen dizisi Vuslat, oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan ile gündeme geldi. Vuslat dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın özel hayatları merak konusu oldu. Sevenleri tarafından araştırılan genç oyuncuların arasındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Vuslat dizisinin yıldızları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 09:40
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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Devrim Özkan...

Vuslat dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Kadir Doğulu-Devrim Özkan ikilisi sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Vuslat dizisinin oyuncularıKadir Doğulu-Devrim Özkan'ın aralarındaki yaş farkı merak konusu oldu.

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Devrim Özkan...

İnternet dünyasında Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın yaşlarını araştıranlar yaşkına döndü. İşte Kadir Doğulu-Devrim Özkan ikilisi ve ünlülerin yaşları...

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Devrim Özkan...

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Devrim Özkan...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Devrim Özkan...

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 ARALIK 1947