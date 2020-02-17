Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Devrim Özkan...

Vuslat dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Kadir Doğulu-Devrim Özkan ikilisi sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Vuslat dizisinin oyuncularıKadir Doğulu-Devrim Özkan'ın aralarındaki yaş farkı merak konusu oldu.