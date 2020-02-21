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İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
GÖRÜNTÜLER STRATEJİK NOKTADAN! ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

'nin en büyük kentlerini birbirini bağlayan M4 ve M5 karayolları üzerinde bulunan Serakib ilçesi yakınlarında, ılımlı muhalifler ile rejim güçleri arasında çatışmalar yeniden başladı. Ilımlı muhalifler ile Esad rejimi unsurları stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışıyor. Çatışmalar ve Rus savaş uçaklarının şiddetli hava saldırıları sürüyor.

Serakib'e açılan Neyrab köyünde yaşanan çatışmalarda, Rus savaş uçakları, rejim ordusu ile Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist gruplara destek veriyor. Çatışmalar ve Rus savaş uçaklarının şiddetli hava saldırıları devam ediyor.

Ilımlı muhalifler, dün başlattıkları operasyonda Neyrab köyünü ele geçirmiş ancak Rus savaş uçaklarının şiddetli saldırıları nedeniyle akşam saatlerinde köyün girişindeki hatlara çekilmişlerdi.

ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

'nin kuzeybatısındaki , neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

, ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent 'daki ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Neyrab köyüne girdi, ilk görüntüler geldi SURİYE MİLLİ ORDUSU, İDLİB'DE "NEYRAB" KÖYÜNE GİRDİ, İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

GEREKLİ UYARILAR YAPILMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

İdlib'in güneyinde neler oluyor? Neyrab nasıl ele geçirildi? İDLİB'İN GÜNEYİNDE NELER OLUYOR? NEYRAB NASIL ELE GEÇİRİLDİ?

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