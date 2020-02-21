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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Başkan , Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 'deki gelişmeler ele alındı.

Başkan , Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin 'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER DE ELE ALINDI

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. Erdoğan ile Putin'in yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

"TEPEDEN TIRNAĞA ELE ALACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt vererek, "Sayın Merkel ve Sayın Macron, Sayın Putin'le yaptıkları görüşmede, bu konuları ele almak suretiyle İdlib'te çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendisine yaptılar. Tabii bu davet karşısında henüz beklenen bir yaklaşım, cevap vardır diyemem. Bir de Dörtlü Zirve için 5 Mart'ta 'u teklif ettiler, İstanbul'daki teklifle ilgili de henüz Putin, onlara arzu edilen cevabı vermedi. 'Biz Erdoğan ile bunu görüşürüz.' dediler. Nitekim bu akşam saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak. Bu telefon görüşmesinde de biz şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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