Adım adım gelen Nazi katliamı

Almanya’da ırkçılar Müslümanlar’a saldırdı, camileri yaktı yetmedi valiyi öldürdü. Alman basını olayları küçümsedi, siyasiler görmezden geldi. Hiç bir önlem alınmadı. Ve önceki gece Frankfurt yakınlarındaki Hessen Eyaleti'ne bağlı Hanau kentinde bir Neo-Nazi iki kafeyi basıp 4’ü Türk 9 kişiyi katletti.

Almanya önceki gece yaşanan ırkçı katliamla sarsıldı.

Tobias Rathjen (43) isimli bir Neo-Nazi, saat 22.00'de Frankfurt yakınlarındaki Hessen Eyaleti'ne bağlı Hanau kentinde Türklere dönük iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. Irkçı katil önce Hanau merkezindeki "Midnight" isimli nargile kafede üç kişiyi öldürdü. Beş kişi de ağır yaralandı.

Katil daha sonra iki kilometre mesafede bulunan bir bahis bürosuna gidip önünde otomobilde bekleyen bir genci öldürdü. Ardından Kemal Koçak'a ait Sports Arena isimli kafeye girdi. Katil, büfe çalışanı Gökhan Gültekin (35), Ferhat Unvar (22), iki çocuk annesi ve hamile olan Mercedes (33) isimli Polonyalı çalışan ile müşterilerden Boşnak Hamza Kurtoviç'i (22) öldürdü. Saldırılarda ölen diğer kişilerin isimleri şöyle: Sedat Gürbüz (29), Fatih Saraçoğlu, Nasır, Afganistanlı Elvis (23).

Polis bir ihbarla araç plakası üzerinden katilin adresini tespit edip eve baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren Rathjen ve 72 yaşındaki annesinin cesedini buldu. Irkçı katilin annesini öldürüp intihar ettiği anlaşıldı. Rathjen'in bir veda mektubu ve katliamı neden yaptığını açıkladığı bir video bulundu. Soruşturmayı Alman Federal Başsavcılığı üstlendi. Katliam ülkeyi şoke etse de aslında bir göz göre göre geldi.

Medyanın nefret dilini sürekli kullanması, göçmenleri hedef göstermesi, Neo-Nazileri cesaretlendirdi.

NSU cinayetlerinden sonra katillere verilen göstermelik az cezalar, Naziler'in daha da rahat hareket etmesini sağladı. Her hafta bir cami saldırıya uğradı, kundaklandı. Türk siyasiler ve avukatlar tehdit edildi. Tehdit edenler polis çıkarken, olay sümenaltı edildi. Kassel Valisi Walter Lübcke öldürüldü, buna rağmen aşırı sağ ile mücadele edilmedi. Aşırı sağcıların ve zaman zaman Alman medyasının yabancıları açık hedef haline getirmesine toplum da sustu. Geçtiğimiz günlerde bir terör örgütü çökertilmiş olsa da aşırı sağcılar ve nefret dilini sonlandırmak için somut adım atılmadı. NSU cinayetlerini "dönerci cinayetleri" olarak tanımlayıp küçümseyen Alman basını, son saldırıyı da "Nargile cinayetlerinden sonra ilk fotoğraflar" başlığıyla önemsizleştirmek istedi.



CAMİDE BIÇAKLI SALDIRI

Öte yandan dün İngiltere'nin başkenti Lodra'daki Regent's Park Camisi'ne giren saldırgan namaz kılan 70 yaşlarınaki bir kişiyi sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Polisin yakaladığı saldırgan tutuklandı.







MÜSLÜMANLAR'A KİN KUSTU

Irkçı Tobias Rathjen arkasında saldırıyı neden düzenlediğine dair bir mektup ve video kaydı bıraktı. Katil videodaki mesajında göçmenlerin Almanya'dan sınırdışı edilmesinin çözüm olmayacağını belirterek, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, İsrail, Suriye, Ürdün, Lübnan, Arabistan yarımadası, Türkiye, Irak, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Vietnam gibi toplumların tamamen yok edilmesi gerektiğini söylüyor.





KATİL KEŞİF YAPMIŞ

Neo-Nazi Tobias Rathjen'in katliam yaptığı kafede saldırıdan 4 gün önce, 15 Şubat'ta çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Irkçı katilin farklı Türk mekanlarını gezerek keşif yaptığı ve saldırı yapmaya uygun yerleri belirlediği anlaşıldı. Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde Tobias Rathjen'in yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor.

BİRBİRİMİZİN ÜZERİNE DÜŞTÜK

Saldırıda yaralanan Muhammed Beyazkendir yaşadıklarını şöyle anlattı: "10-12 kişi vardık. Adam geldi yan taraftaki herkesi öldürdü. Sonra bizim tarafa girdi. İlk gördüğü kişinin kafasına sıktı. Ben duvarın arkasına saklanırken kolumdan vurulup yere düştüm. Başkaları da benim üzerime düştü. Altımdaki çocuğun boğazında bir delik vardı. "Dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum " dedi. "Kelime-i Şehadet getir" dedim. Çocuk "Şehadetime şahitlik ediyor musunuz?" diye bağırdı ama ses çıkmadı. Sadece ikimiz kalmış gibiydik."





SABAH Almanya'daki ırkçı saldırıları sık sık manşetten duyurmuştu. Ancak Alman siyasiler ve yetkililer bunları görmezden geldi..



BUNLARIN OLACAĞI BELLİ DEĞİL MİYDİ?

Saldırının gerçekleştiği Sport Arena isimli kafenin sahibi Kemal Koçak ise şöyle konuştu: "Bunların olacağı belli değil miydi? Irkçı saldırılar son zamanlarda her tarafta oluyor. Zaten adamlar bizim burada kalamayacağımızı, gerekirse bizi ve camilerimizi vuracaklarını resmi olarak açıklıyor. Burada aşırı sağa karşı önlem alınmıyor. Sözün bittiği yer. İçeri giren saldırgan önce masada yemek yiyen üç Türk müşteriyi silahla vurdu ardından da Gökhan Gültekin'i. Katil bahis kafe tarafına geçtiğinde ben de büfeye geldim. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular. Gökhan'ım gitti, Ferhat'ım gitti. Hepsi gitti."







ACIMIZ BÜYÜK HEPİMİZ KEDERLİYİZ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau kentine gelerek Türk toplum temsilcileriyle ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüştü. Aydın"Acımız büyük, üzüntümüz derin, hepimiz kederliyiz. Mölln'ü biliyoruz, Solingen'i biliyoruz. NSU davası hepimizin yakından izlediği bir davaydı. Bu hastalıklı ideolojiyi benimseyen Almanya'da şiddet eğilimli grupların, örgütlerin, hücrelerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar camilerimize karşı, kuruluşlarımıza karşı eylem içindeydiler" dedi.

Sabah