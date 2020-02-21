Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun atandı. 4 ilin ticaret il müdürü görevden alındı, 22 yeni ticaret il müdürü atandı. Aydın, Gaziantep ve Niğde'ye yeni gençlik ve spor il müdürlerinin ataması yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca açık bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cenap Fillikçioğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Muhittin Özbay, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise İlker Ötgünlü getirildi.
22 YENİ TİCARET İL MÜDÜRÜ ATANDI
Ticaret Bakanlığınca Aksaray Ticaret İl Müdürü Vahit Özer, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Ömer Tuncay Baysülen ve Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Nazan Sezer görevlerinden alındı.
Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Adnan Ekiz, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Sevim, Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne Halil Özşahan, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğüne İlhan Pehlivan, Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Aslanlar, Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğüne Hakan Tuncerli, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne Zafer Atik, Karaman Ticaret İl Müdürlüğüne Adem Özcan, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne Sefa Özata, Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Uzan ve Kilis Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Aydın Türk'ün atamaları yapıldı.
Ayrıca Ticaret Bakanlığında açık bulunan Kütahya Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Hakkı Uygun, Manisa Ticaret İl Müdürlüğüne Muharrem Özel, Mardin Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Aydın, Niğde Ticaret İl Müdürlüğüne Kenan Şahiner, Ordu Ticaret İl Müdürlüğüne Şenel Çakır, Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğüne Ayhan Bozok, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğüne Emre Atmaca, Siirt Ticaret İl Müdürlüğüne Ramazan Bozkurt, Sinop Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz Selim Aykan, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğüne Kasım Tiryaki, Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğüne ise İsmail Maden atandı.
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