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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mevlüt Çavuşoğlu, 'de askerlerimize yönelik yapılan saldırının ardından şehit olan 2 askerimizle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Çavuşoğlu, "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesi sağlamak üzere bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olmasının ardından, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmayacağı açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

(MSB), ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin ise yaralandığını bildirmişti.

Bakanlığın, Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği kaydedilmişti.

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