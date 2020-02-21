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Son dakika: Rütbeleri alınan eski Tuğgeneral Şafak G. FETÖ'den tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
RÜTBELERİ ALINAN ESKİ GENERAL FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında eski Tuğgeneral Şafak G. tutuklandı. Afganistan Türk Askeri Kabil Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı yaptığı sırada emekliye ayrılan Şafak G'nin, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile rütbeleri alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şafak G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () ekiplerince yakalandı.

ESKİ TUĞGENERAL ŞAFAK G. FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Şafak G, soruşturma savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

RÜTBELERİ ALINMIŞTI

Afganistan Türk Askeri Kabil Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı yaptığı sırada emekliye ayrılan Şafak G'nin, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile rütbeleri alınmıştı.

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