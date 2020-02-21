Son dakika: Rütbeleri alınan eski Tuğgeneral Şafak G. FETÖ'den tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski Tuğgeneral Şafak G. tutuklandı. Afganistan Türk Askeri Kabil Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı yaptığı sırada emekliye ayrılan Şafak G'nin, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile rütbeleri alınmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şafak G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince yakalandı.
ESKİ TUĞGENERAL ŞAFAK G. FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Şafak G, soruşturma savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
RÜTBELERİ ALINMIŞTI
Afganistan Türk Askeri Kabil Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı yaptığı sırada emekliye ayrılan Şafak G'nin, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile rütbeleri alınmıştı.
FETÖ OPERASYONLARININ DETAYLARI BELLİ OLUYOR! ÇALDIKLARI SORULARI 5 GÜNLÜK EV KAMPINDA EZBERLETMİŞLER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Albayrak'tan Mardin'e videolu teşekkür
- İYİ Parti'de Soros depremi!
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- Ceren Damar'ın katilinin cezası belli oldu!
- Jandarmadan mesaj: Başkan Erdoğan'ın emir ve direktifleri ile...
- Rusya ile İdlib düğümü çözülebilecek mi?
- Bakan "milli tren" müjdesini verdi!
- Bakan Koca: Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık
- Bakan Albayrak'tan Gaziantep'e teşekkür
- İdlib şehidine acı veda!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi