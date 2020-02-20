Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Devlet Konukevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Devlet Konukevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı kapıda karşıladı.



BAŞKAN ERDOĞAN, ŞEVKET MİRZİYOYEV VE EŞİNİ KAHVALTIDA AĞIRLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı kahvaltıda ağırladı.

















