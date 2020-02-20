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Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Devlet Konukevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan , Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Devlet Konukevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı kapıda karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ŞEVKET MİRZİYOYEV VE EŞİNİ KAHVALTIDA AĞIRLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı kahvaltıda ağırladı.








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