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İBB'nin zam oyununa vatandaştan tokat gibi yanıt: Bizim anamızı ağlattılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
İBB'NİN ZAM OYUNUNA VATANDAŞTAN TOKAT GİBİ YANIT

()’nin metrobüs durakları arasında uyguladığı yüzde 79 oranındaki zamma vatandaşlar tepki gösterdi. 55 yaşında olduğunu ve işe gidip gelirken metrobüs kullandığını söyleyen , “ 3 yıldır gelmiyordu şimdi zam yaptılar bizim anamızı ağlattılar” dedi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 kararı alındı. 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Ulaşım zammı şehrin birçok noktasında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Öte yandan 'nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıktı. 10 Şubat'ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltildi. Yapılan gizli zammı ise vatandaş iade makinelerine İstanbulkart'larını okuttuktan sonra öğrendi.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK DEDİLER VALLAHİ BERBAT OLDU"
Duruma tepki gösteren isimli 55 yaşındaki kadın, canı sıkılmasın diye iade bile almadığını ifade ederek, "Bu nedir ya artık yaşamaktan bıktık. Bu nedir ya. 3 yıldır zam gelmiyordu bu zammı yaptılar. İnan yaşamak istemiyorum şuradan atasım geliyor kendimi. Ben artık hakikaten yoruldum bu yaşımda çalışıyorum niye bunların yüzünden. 2 durak geldim. Almadım geriye çünkü alıp sinirlerimi bozmak istemiyorum. Psikolojim bozuluyor. Her şey güzel olacak dediler vallahi berbat oldu. Daha güzel olmadı biz geriye gittik. Artık minibüse biniyorum. Çok nadir acil durumlarda kullanıyorum" dedi.
Yapılan zamma tepki gösteren bir diğer vatandaş ise, " Yapılan bu zamdan haberimiz olmadı daha iyi bir çalışma gösterebilirdi" diye konuştu.

İBB'nin zam oyunu! Metrobüs duraklarını tek tek hesaplayıp yüzde 79 zam yaptılar İBB'NİN ZAM OYUNU! METROBÜS DURAKLARINI TEK TEK HESAPLAYIP YÜZDE 79 ZAM YAPTILAR

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