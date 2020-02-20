Son dakika: Kosova'dan getirilen iki FETÖ'cü için istenen ceza belli oldu
Son dakika haberine göre Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığının yargılandığı davada savcı, bir sanığın 22,5 yıla kadar, diğer sanığın ise 15 yıla kadar hapsini istedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada savcılık, Erdem'in ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 22,5 yıl, Karabina'nın da "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina ile avukatları katıldı.
Mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısının celse arasında mütalaasını sunduğu belirtildi.
Celse arası sunulan mütalaasını kısaca okuyan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.
Mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanıklar, süre talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
MÜTALAADAN
Mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada, iddianame, sanık savunmaları ve tanık beyanlarına yer verildi.
Sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu aktarılan mütalaada, terör örgütünün de sanıklara sahip çıktığına vurgu yapıldı.
Mütalaada, sanık Mustafa Erdem hakkında alınan dijital materyaller raporunda, sanığın kendisi gibi Türkiye'ye Kosova'dan getirilen ve aynı suçtan yargılanan sanıklar ve diğer kişilerle yaptıkları yazışmalarda Kosova ile ilgili örgüt kapsamında kalan faaliyetlere yönelik yazışmalarının bulunduğu belirtildi.
Sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında ''uluslararası casusluk yapma'' suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldığı ifade edilen mütalaada, sanıkların mahkumiyetlerine yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle bu suçtan beraatleri istendi.
Sanık Mustafa Erdem'in Türkiye'ye getirilene kadar örgüt faaliyetlerine katılmaya devam ettiği, sanığın FETÖ oluşumunun hedef ve çıkarları doğrultusunda Kosova'da örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren yönetici konumunda bulunduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle Erdem'in ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Mütalaada, diğer sanık Yusuf Karabina'nın da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
MİT'in Kosova istihbaratıyla iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan ve aralarında sanıklar Mustafa Erdem ile Yusuf Karabina'nın da bulunduğu FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak'' ve ''uluslararası casusluk'' suçlarından ayrı ayrı 16,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- NATO’dan dikkat çeken ‘Türkiye’ mesajı
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı?
- Emekliye 2000 TL ikramiye için Mayıs detayı!
- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dualarla açıldı
- Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
- Fahrettin Altun’dan “Millet Kütüphanesi” paylaşımı
- İdlib'de sıcak gelişme! Muhalifler operasyon başlattı
- Başkan Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü
- İBB'nin zam oyununa vatandaştan tokat gibi yanıt
- Dev intikal başladı! Peş peşe atış yapılıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi
- İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre ne demek?
- “Filozof” çocuk Atakan videosu hayrete düşürdü! Atakan kimdir, kaç yaşında?
- Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?
- Kuruluş Osman 11. bölüm tek parça izle! – ATV
- 550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!