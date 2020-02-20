86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları açıklandı mı? 86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündem oldu. 9 Şubat tarihinde sınava giren binlerce özel güvenlik görevlisi adayı, ÖGG sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınavın soru cevapları geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? 86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları açıklandı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Özel güvenlik görevlilerinin girmesi zorunlu olan sınavlardan birisi olan ÖGG sınavı için gözler ozelguvenlik.pol.tr duyurularına çevrildi. Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi, 3 Ocak itibariyle tamamlanmış ve adaylar 9 Şubat'ta sınava girmişti. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

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