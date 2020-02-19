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Son dakika haberi... Pentagon'dan İdlib açıklaması: Esad rejimine baskı uygulanmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2020
PENTAGON'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre, ABD () , ile 'nın 'de geniş çaplı bir çatışmaya yakın olduklarını gördüklerini belirterek, uluslararası toplumun Esad rejimine İdlib'deki saldırılarına son vermesi konusunda baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

ABD () , ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğamiral William D. Byrne ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.

'deki son gelişmelere ilişkin bir soruya yanıt veren Hoffman, Pentagon'un Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini ve ülkede nihai çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Hoffman, şöyle devam etti:

"Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz. Ruslarla Türklerin bu alanda geniş çaplı bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz. Bundan kaçınmak için bir çözüm yolu bulacaklarını umuyoruz. Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz."

ABD Başkanı 'ın Cumhurbaşkanı ile İdlib konusunda yakın çalıştıklarını ifade ettiği hatırlatılarak, Pentagon'un da bu çalışma içinde yer alıp almadığına ilişkin soruya ise Hoffman yanıt vermedi.

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