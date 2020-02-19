Son dakika haberi... Pentagon'dan İdlib açıklaması: Esad rejimine baskı uygulanmalı
Son dakika haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de geniş çaplı bir çatışmaya yakın olduklarını gördüklerini belirterek, uluslararası toplumun Esad rejimine İdlib'deki saldırılarına son vermesi konusunda baskı uygulaması gerektiğini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğamiral William D. Byrne ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.
İdlib'deki son gelişmelere ilişkin bir soruya yanıt veren Hoffman, Pentagon'un Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini ve ülkede nihai çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.
Hoffman, şöyle devam etti:
"Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz. Ruslarla Türklerin bu alanda geniş çaplı bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz. Bundan kaçınmak için bir çözüm yolu bulacaklarını umuyoruz. Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz."
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib konusunda yakın çalıştıklarını ifade ettiği hatırlatılarak, Pentagon'un da bu çalışma içinde yer alıp almadığına ilişkin soruya ise Hoffman yanıt vermedi.
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