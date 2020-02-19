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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
ERDOĞAN O DAVAYI KAZANDI! KILIÇDAROĞLU MAHKUM OLDU

Başkan 'ın açtığı davada, 'nin Grubu'ndaki konuşması nedeniyle Genel Başkan Kemal 'nun manevi tazminat ödemesine karar verildi. Avukatların beyanlarının ardından hükmü açıklayan hakim , davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

Başkan , 2018'deki Grubunda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı Genel Başkanı Kemal 'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya 'ın avukatı ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanıdır ve iktidara taliptir. Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır. Davaya konu konuşmadaki ifadeler eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir. Müvekkilim hakkındaki davaların algı oluşturmak amacıyla açıldığı kanaatindeyiz." dedi.

YARGITAY O İFADEYE "HAKARET" DİYOR

Tuğba Sağlam Eker ise Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından terör kapsamındaki birkaç istisna dışındaki davalarından feragat ettiğini hatırlatarak, "Davalının konuşmasındaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemez. Kullandığı bir ifadenin hakaret olduğu yeni bir Yargıtay kararında belirtilmiştir. İfadelerin bir kısmı da suç isnat etmektedir. Mahkemeden adil bir karar bekliyoruz." diye konuştu.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU MAHKUM OLDU"

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim , davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın avukatlarının açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 25 Aralık 2018'deki partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu kaydedilerek, 250 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.

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