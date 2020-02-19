Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde 1 tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008-2012 yıllarında örgüte ait yurtlarda "öğrenci abiliği" yapan şüphelinin Akçadağ ilçesinde olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının evinde 1 tabanca ve 18 mermi bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'cülerin "motivasyon" yalanları!
- Bu araçtan sağ çıktı!
- Fransız bakandan küstah açıklama!
- DEAŞ'ın infazcısından şoke eden ifadeler!
- Bakan Selçuk'tan "tehlikeli oyun" hakkında uyarı
- Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da!
- Kayseri'de HTŞ operasyonu: 2 gözaltı
- Korkunç kaza! Ön cama çarptı, arka camdan girdi
- Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! Murathan...
- Anneye korkunç tuzak!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 ürünler kataloğu 20 Şubat – A101 aktüel ürünler kataloğu Samsung Ultra HD Smart TV fırsatı sunuyor!
- Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm full izle! EDHO 157. bölüm izle!
- Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?