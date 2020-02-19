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Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
MALATYA'DA BİR FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde 1 tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008-2012 yıllarında örgüte ait yurtlarda "öğrenci abiliği" yapan şüphelinin Akçadağ ilçesinde olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının evinde 1 tabanca ve 18 mermi bulundu.

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