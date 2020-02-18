Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi
Türk ve Rus heyetlerin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.
Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00'da basına kapalı başlayan görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü.
İDLİB GÖRÜŞMESİNDE 2. GÜN
Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti.
Diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkililerinin katıldığı toplantının ardından Türk heyeti Moskova'dan ayrıldı.
Görüşmelerin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova'da görüşmeler yapmıştı.
İLK GÖRÜŞME DÜN YAPILDI
Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova'da görüşmeler yapmıştı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.
Ayrıca görüşmede İdlib'de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milyonlarca insan bekliyordu! TOKİ tarihi açıkladı
- 6 ilde baskın! Yakalandılar
- Gezi Parkı Davası'nda karar verildi!
- Muharrem İnce’nin kafa karıştıran fotoğrafı!
- AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
- İBB'nin hukuksuz hareketine ret!
- İşte sapkın FETÖ'cü için istenen ceza
- BM'den İdlib açıklaması
- FETÖ operasyonlarının detayları belli oluyor!
- CHP'de imzalı not skandalı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir!
- Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
- Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!
- Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…
- İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
- Torba yasa maddeleri nelerdir? Yeni torba yasada neler var?
- 240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- 18 Şubat İstanbul su kesintisi: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 3 ilçede 24 saat su kesintisi!
- 18 Şubat Van kar tatili var mı? Van'da yarın okullar tatil mi? Valilik MEB...
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…
- Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü?