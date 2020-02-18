18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
TÜRK VE RUS HEYETLERİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00'da basına kapalı başlayan görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü.

İDLİB GÖRÜŞMESİNDE 2. GÜN

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti.

Diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkililerinin katıldığı toplantının ardından Türk heyeti Moskova'dan ayrıldı.

Görüşmelerin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova'da görüşmeler yapmıştı.

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ikinci gün TÜRK VE RUS HEYETLERİNİN İDLİB GÖRÜŞMELERİNDE İKİNCİ GÜN
İdlib için diploması trafiği! Bölgede son durum ne? Uzman isim Coşkun Başbuğ değerlendirdi İDLİB İÇİN DİPLOMASI TRAFİĞİ! BÖLGEDE SON DURUM NE? UZMAN İSİM COŞKUN BAŞBUĞ DEĞERLENDİRDİ

İLK GÖRÜŞME DÜN YAPILDI

Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova'da görüşmeler yapmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

Ayrıca görüşmede İdlib'de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN