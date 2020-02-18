Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
Son dakika haberi...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile bir araya geldiği kahvaltı buluşmasından sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, Yunanistan tarafından yapılan skandal açıklamalarla ilgili "Yunanistan yöneticileri ırkçı söylemlerden uzak durmalı" ifadelerini kullandı. Ömer Çelik yeni darbe girişimi ile ilgili iddialara yönelik olarak “Türkiye hedeflerinden uzaklaştırılmak isteniyor. Gereksiz gündem ” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıyla ilgili açıklama yaptı. Ömer Çelik, Moskova'da devam eden İdlib görüşmeleri ile ilgili olarak, "Askeri hazırlık yaptığımız karşı tarafa iletildi." dedi.
YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA TEPKİ
14 Mart'ta görevi sona erecek Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, 16 Şubat'ta Batı Trakya'ya ziyaretinde yaptığı konuşmada azınlıklar konusuna değinerek, Lozan Antlaşmasına göre, Batı Trakya Türklerinin sadece dini bir azınlık, İstanbul Ortodoks Rumların ise milli bir azınlık olduğunu iddia etmişti. Pavlopulos, konuşmasında, İstanbul Rum azınlığından "Yunan azınlık" olarak söz ederken, Türk azınlıkla ilgili ise "Yunan Müslüman Azınlık" ifadesini kullanmıştı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının tarihsel gerçekliği bellidir. Yüz yıllardır orada varlar. Yunanistan Cumhurbaşkanı ya da bir başkası kimliklerini değiştiremez. Tarihsel gerçekliği değiştirmeye güçleri yetmez. Bu sebeple bu yaklaşımı son derece ırkçı olarak değerlendiriyoruz." dedi.
ÇİN'DEKİ UYGUR TÜRKLERİNİN DURUMU
Çelik, Çin'deki Uygur Türklerinin durumuna ilişkin "Kaygı duyuyoruz, her türlü yardıma hazırız. Türkiye'den resmi heyet gidecek." ifadelerini kullandı.
MOSKOVA'DA RUS HEYETLE GÖRÜŞME
Moskova'daki görüşmelere de değinen Çelik, "İki gün üst üste bu görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin bu konudaki tezi açık ve net. İdlib'de rejim Soçi mutabakatına uygun olarak çekilmezse, gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi." açıklamasında bulundu.
İŞ BANKASI HİSSELERİ
Ömer Çelik, "Bunu geçen hafta ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bu hisselerden ortaya çıkan aidatların Tarih ve Dil kurumuna ödenmediği ortaya çıkmıştı. Bu iki kurum da mahkemeye giderek almıştı. Atatürk milletimizin ortak bir değeridir. Atatürk'e ait bir değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur diye düşünüyoruz." dedi.
DARBE PLANI SÖYLENTİLERİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kışkırtıcılık yapanlar var. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı örgüt lideri gibi göstermeye çalışanlar var. Dışarda bir kuruluşun yaptığı rapor içeride belirli kesimler tarafından gündemleştirildi. Aslında Cumhrubaşkanımız bu konularla ilgili olarak bu toplantıda net bir değerlendirme yaptı. Bütün bu gündemlerin darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden sapıtmaya dönük bir yaklaşım olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerjisini darbe ile meşgul etmek hedeflerinden uzaklaştırmak demektir. TSK'nın içinde demokrasiye bağlı subaylar darbecilere karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. Böyle bir gündem yoktur. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir." ifadelerini kullandı.
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