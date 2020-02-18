Son dakika haberi | FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Son dakika haberi...Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen 2'si mahrem 44 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında aktif görevde olan subay ve astsubaylar ile 2 mahrem imamın da bulunduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 29 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan subay ve astsubaylardan 20'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.
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