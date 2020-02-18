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Son dakika: İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 157 asker gözaltına alındı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
DEV OPERASYON! 157 ASKER GÖZALTINA ALINDI...

Son dakika haberine göre; / silahlı terör örgütünün içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 101’i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirildi. İzmir merkezli operasyon 42 farklı ilde eş zamanlı başlatıldı.

'de gerçekleştirilen dev operasyonu haberi az önce geldi. FETÖ/ silahlı terör örgütünün içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyon Büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla 42 ilde İzmir merkezli başlatıldı. İzmir , Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eş zamanlı operasyon sürüyor.

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