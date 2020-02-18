Son dakika: İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 157 asker gözaltına alındı...

Son dakika haberine göre; FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 101’i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirildi. İzmir merkezli operasyon 42 farklı ilde eş zamanlı başlatıldı.

İzmir'de gerçekleştirilen dev FETÖ operasyonu haberi az önce geldi. FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyon Büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla 42 ilde İzmir merkezli başlatıldı. İzmir TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eş zamanlı operasyon sürüyor.