Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2 teröristin teslim olduğu bilgisi geldi. MSB, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut karakollarımıza teslim oldu." İfadelerini kullandı.
Suriye'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
ÇÖZÜLME SÜRÜYOR
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
2 TERÖRİST TESLİM OLDU
Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis'in Çobanbey bölgesinde ve Şanlıurfa Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim oldu
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