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Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
BAKANLIK AÇIKLADI! 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Son dakika haberi... ’ndan  2 teröristin teslim olduğu bilgisi geldi. MSB, "'nin kuzeyinden kaçan /'li 2 terörist daha  ve 'daki hudut karakollarımıza teslim oldu." İfadelerini kullandı.

'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü / mensubu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha 'in Çobanbey bölgesinde ve Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim oldu

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