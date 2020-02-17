Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2 teröristin teslim olduğu bilgisi geldi. MSB, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut karakollarımıza teslim oldu." İfadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis'in Çobanbey bölgesinde ve Şanlıurfa Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim oldu