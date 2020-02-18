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CHP’yi karıştıran kavga! Kırklareli Belediye Başkanı Siyamoğlu, Muharrem İnce’ye kafa mı attı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
MUHARREM İNCE’NİN KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAFI!

’de kavgalar ve skandallar bitmiyor…Kongrelerde yaşanan tekmeli yumruklu hadiseler konuşulurken yine bir skandal patlak verdi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, ’ye kafa attığı söylendi. İnce, iddiaya “Dedikoduyu duydum” diyerek fotoğrafla yanıt verdi. Ancak İnce'nin yanıt olarak paylaştığı fotoğrafta burun bölgesinde yoğun fondöten olması dedikoduları güçlendirdi.

'de hareketliliğe neden olan "kafa atma" iddiası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İddiaya göre olay, cumartesi gecesi saat 23.00 sularında İnce'nin 'daki ofisinde yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu'nun 'ye kafa attığı ve İnce'nin burnunda hasar oluştuğu öne sürüldü.

HASTANEYE GİTMEDİ

Kesimoğlu'nun, ofisten ayrılırken İnce'yi darp ettiği, İnce'nin burnunun kanadığı, ancak olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği ileri sürüldü. İnce'nin tıbbi müdahale için ofisine doktor çağrıldığı da iddialar arasında yer aldı. İddialar üzerine Muharrem İnce, WhatsApp üzerinden "Dedikoduyu duydum" notuyla fotoğrafını gönderdi.

FONDÖTEN YOĞUNLUĞU İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Muharrem İnce'nin paylaştığı fotoğrafta yoğun fondöten kullanımının olması dikkat çekti. Burnundaki olası bir hasarı kapatmak için fondöten kullanmış olma ihtimali, "kafa atma" iddialarını da güçlendirdi.

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