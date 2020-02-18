KİK'ten İBB'nin hukuksuz hareketine ret! İhale iptal kararlarını iptal etti
Kamu İhale Kurulu , İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ’ın iptal ettiği ihalelerle ilgili şikayetleri değerlendirdi. İBB’nin iş makinesi kiralama ihalesinin iptal gerekçesini somut dayanaktan yoksun bulan KİK, İSTAÇ’ın ihaleyi iptal kararının da mevzuata uygun olmadığına karar verdi.
KİK, yapılan şikayet başvurusu üzerine, İBB ve İSTAÇ'ın iptal ettiği iki ihaleyi ve iptal gerekçelerini inceledi. Şikayete konu ihalenin biri, 18 Aralık 2019 tarihinde İBB'nin yaptığı ancak daha sonra iptal ettiği "İş Makinesi, İş Araçları Ve Kurtarıcı Çekici Vinç Kiralanması Hizmet Alımı" ihalesi. Diğeri ise aynı tarihte İSTAÇ'ın yaptığı ancak daha sonra iptal ettiği, "Ana Yollardan, Meydanlardan, Geçitlerden vb. Diğer Yerlerden Mekanik, Elle Süpürme, Hal Temizlik Hizmeti Sonucu Çıkan Teressübat ve Diğer Atıkların Taşınması Hizmet Alım İşi" ihalesi.
İBB'NİN GEREKÇESİ UYGUN BULUNMADI
İş makineleri kiralama ihalesini iptal eden İBB'yi KİK'e, Sarılar İnş. ve Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. şikayet etti. İhale dosyasını inceleyen KİK, İBB'nin "ihalenin iş makineleri ve iş araçları kısmına ayrılarak yeniden yapılması gerektiği" şeklindeki iptal gerekçesini kabul etmedi. KİK kararında özetle şöyle denildi:
"İşin niteliği gereği bir arada ihale edilmesine karar verilen iş makinesi ve araçların, ihale komisyonu kararı alındıktan sonra ayrı ayrı ihale edilmesine gerek duyulduğuna ilişkin ihale yetkilisinin kararında herhangi bir teknik gerekçe, açıklama, bilgi, ayrıntıya yer verilmediği, bu haliyle anılan iptal gerekçesinin de somut bir dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmıştır."
İPTAL MEVZUATA UYGUN DEĞİL
İSTAÇ'ın, yolların süpürülüp temizlenmesi ile ilgili ihaleyi iptal etmesi de Aysis Atık Yön. Sis. A.Ş. tarafından KİK'e şikayet edildi. İSTAÇ'ın ihaleyi iptal etmesini "ihaleye sunulan teklifler arasındaki en düşük teklif ile diğer teklifler arasındaki farkın yüksek olması" gerekçesine dayandırdığı tespitini yapan KİK, kararında özetle şöyle dedi:
"İhale mevzuatında ihalede katılımın sağlanması için istenilen yeterlik kriterlerine ilişkin belge sunmayan istekliler ile geçerli teklifi sahibi isteklilere ait tekliflerin karşılaştırılarak ihalenin iptal edilebileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 'İhaleye sunulan teklifler arasındaki en düşük teklif ile diğer teklifler arasındaki farkın yüksek olması' şeklinde ifade edilen gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı ve başvuru sahibi Aysis Atık Yön. Sis. A.Ş.nin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle ihalenin iptali kararının iptaline oybirliği ile karar verildi."
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