Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın yazdı: Darbelere karşı uyanık olmak lazım
İlker Başbuğ'un, zamanlaması manidar "FETÖ'nün siyasi ayağı” çıkışının ardından “darbe söylentileri” konuşulmaya başlandı. Bu konu Pakistan dönüşünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a da soruldu. Başkan Erdoğan, “Milletimiz 'Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı' demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür.” İfadelerini kullandı. İşte Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın da “darbe söylentileri” konusunu köşesine taşıdı ve “Amerika'daki patronları denemeye devam edecek. FETÖ ve benzeri maşaları var. Bu hainlerin dilini kullanarak 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyen siyasi ayakları olduğu yerde duruyor. Darbe gecesi darbeyi alkışlayan şakşakçıları da var. İşte bu nedenle her şeye hazır olmak lazım.” İfadelerine yer verdi.
İşte Hasan Basri Yalçın yazısından öne çıkan satır başları:
Amerika'nın en önemli düşünce kuruluşlarından RAND Türkiye üzerine bir rapor yayınladı. Öyle elinizin tersiyle itebileceğiniz bir rapor değil. Türkiye'de yeni bir darbe ihtimalini tartışıyor. Sanki bir felaket senaryosu gerçek olsun diye kulaklara su kaçırıyor.
RAND sıradan bir kuruluş değil. Doğrudan Amerikan savunma bakanlığına çalışıyor.
Pentagon'un plan ve beklentilerini yansıttığını söylemek mümkün. O nedenle konuyu ciddiyetle ele almak lazım.
"bir fanteziden ibarettir"
Bundan beş sene önce böylesi bir raporla karşılaşsak "bir fanteziden ibarettir" deme cesareti gösterebilirdik.
Çünkü Türkiye'nin toplumsal ve siyasi olarak darbeler eşiğini atlattığını düşünüyorduk. Kimsenin böylesi bir işe teşebbüs edemeyeceğine inanıyorduk. Ülkede darbecileri heveslendirecek bir zeminin olmadığını biliyorduk.
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