Son dakika: Kadir Şeker günler sonra ailesiyle görüştü! İşte ilk sözleri…

"ANNEM VE BABAM KADİR'E MORAL VERDİ"

Bizden istediği ve eksik kalan bazı kitapları vardı. Onları götürdük. Rus edebiyatının klasiklerini çok sever. Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını tekrar okusun diye götürdüm. Olaya ilişkin detayları hiç konuşmadık. O bir şey demedi, biz de hiç sormadık. Zaten polise, savcıya ve avukatlara olayla ilgili yeterince açıklama yaptı.

