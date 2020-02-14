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Son dakika: Kadir Şeker günler sonra ailesiyle görüştü! İşte ilk sözleri…
Son dakika haberine göre, Kadir Şeker günler sonra ilk kez annesiyle görüştü. Şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken kavgada Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, cezaevinde günler sonra ailesiyle görüştü. Ağabey Hidayet Şeker, kardeşiyle görüşmelerini anlatırken Kadir'in yorgun ve üzgün olduğunu belirtti. Kadir'in televizyondaki haberleri izledikten sonra çok üzüldüğünü söyleyen Hidayet Şeker, Kadir Şeker'in ilk sözlerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 14.02.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 13:03
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