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Son dakika: Kadir Şeker günler sonra ailesiyle görüştü! İşte ilk sözleri…

Son dakika haberine göre, Kadir Şeker günler sonra ilk kez annesiyle görüştü. Şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken kavgada Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, cezaevinde günler sonra ailesiyle görüştü. Ağabey Hidayet Şeker, kardeşiyle görüşmelerini anlatırken Kadir'in yorgun ve üzgün olduğunu belirtti. Kadir'in televizyondaki haberleri izledikten sonra çok üzüldüğünü söyleyen Hidayet Şeker, Kadir Şeker'in ilk sözlerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 13:03
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Son dakika: Kadir Şeker günler sonra ailesiyle görüştü! İşte ilk sözleri…

Günlerdir Türkiye'nin yakından takip ettiği Kadir Şeker hakkında son dakika haberi geldi. Konya'da, şiddete maruz kalan bir kadını kurtarmak isterken Özgür Duran adlı kişinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker, günler sonra ailesi ile cezaevinde görüştü. Kadir'le olan görüşmelerini anlatan ağabey Hidayet Şeker, yorgun ve üzgün göründüğünü belirtti. Ağabey Şeker ayrıca, kamu vicdanının ne düşündüğünü Kadir'e aktardıklarını belirtirken, Kadir'in televizyondaki haberleri izledikten sonra çok üzüldüğünü sözlerine ekledi.

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Son dakika: Kadir Şeker günler sonra ailesiyle görüştü! İşte ilk sözleri…

"KADİR YORGUN VE ÜZGÜNDÜ"

Ağabey Hidayet Şeker demir parmaklıkların ardındaki 40 dakikalık o görüşmeyi şöyle anlattı:

"Kadir yorgun ve üzgündü. Bizimle görüşünce morali yerine geldi. Kamu vicdanının ne düşündüğünü anlattık ona. Bu da ayrı bir moral oldu onun için. Bize kantinden yiyecek bir şeyler almış. Onları görünce duygulandık biraz. Saçlarını kesmişler. Kural öyleymiş. Biraz da zayıflamış. O halini görünce üzüldük tabii.

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Son dakika: Kadir Şeker günler sonra ailesiyle görüştü! İşte ilk sözleri…

"ANNEM VE BABAM KADİR'E MORAL VERDİ"

Bizden istediği ve eksik kalan bazı kitapları vardı. Onları götürdük. Rus edebiyatının klasiklerini çok sever. Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını tekrar okusun diye götürdüm. Olaya ilişkin detayları hiç konuşmadık. O bir şey demedi, biz de hiç sormadık. Zaten polise, savcıya ve avukatlara olayla ilgili yeterince açıklama yaptı.

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Son dakika: Kadir Şeker günler sonra ailesiyle görüştü! İşte ilk sözleri…

Annem de babam da ona moral verdi. Bir kadının maruz kaldığı duruma karşı vicdanlı davrandığını söylediler. İstemeden gerçekleşen bir durum için kendisini üzmemesini istediler. Televizyonda haberleri izlemiş. 'Kadını kurtarmak isterken katil oldu' ifadesi üzmüş onu. Kendisinden 'katil' diye bahsedilmesine üzülmüş. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor."

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Son dakika: Kadir Şeker günler sonra ailesiyle görüştü! İşte ilk sözleri…