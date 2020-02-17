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Son dakika: Hakkari'de terör operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020
HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU

Son dakika haberi! 'nin ilçesinde, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 şüpheli yakalandı.

'nin ilçesinde, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 şüpheli yakalandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 15 Şubat'ta Şemdinli ilçesine bağlı Konur ve Tekeli köylerinde düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

AK-47 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME SÜRÜYOR! 2 TERÖR��ST DAHA TESLİM OLDU

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