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İstanbul genelinde dev asayiş uygulaması! Bütün ilçelerde denetim var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020
İSTANBUL GENELİNDE DEV ASAYİŞ UYGULAMASI! BÜTÜN İLÇELERDE DENETİM VAR

Son dakika haberine göre, 'da "" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor. Asayiş uygulaması saat 23.59'a kadar devam edecek.

'da "" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-4" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

KARA, HAVA VE DENİZ
Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 23.59'a kadar devam edecek.

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