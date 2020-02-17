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Son dakika: Van'da peş peşe korkutan depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
SON DAKİKA: VAN'DA PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER

Son dakika haberi... peş peşe gelen depremlerle sallanıyor! 'dan aktarılan bilgiye göre Van'un Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da Tuşba'da 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan saat 23.18'de 3.7 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

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