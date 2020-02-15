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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ve Başkanı görüştü. İki liderin görüşmesinde, ve ABD'nin planı vardı.

İletişim Başkanlığı, Başkan 'ın, Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. İlaveten deniz komşumuz 'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır. İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan kritik İdlib görüşmesi |Video BAŞKAN ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI TRUMP'TAN KRİTİK İDLİB GÖRÜŞMESİ |VİDEO

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