Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği için soruşturma başlatıp pişmanlık videosu çekmesini istediler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Recep Terzi, Ekrem İmamoğlu hakkındaki eleştirileri sonrası hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma için bir de ara bulucu devreye girdi. Recep Terzi'ye uzlaşma metni hazırlayanlar, "Bundan sonra bu kutuplaşmanın bir parçası olmak istemiyorum" ifadeleriyle çekilecek videonun sosyal medyadan paylaşılmasını da istemişti. İmamoğlu'nun savaş açtığı Terzi önemli açıklamalarda bulundu.
Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda görevli Recep Terzi, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine Terzi hakkında, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu ardından ara bulucu devreye girdi.
Uzlaşma için Terzi'ye gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:
"Bugüne kadar yaptığı İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili tüm paylaşımlarını silecek. Bundan sonra İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir şekilde paylaşım yapmayacak. Bizim hazırladığımız metni bir video ile saat 20.00'da okuyacak ve hiçbir zaman kaldırmayacak. Videoda okunmasını istediğimiz metin aşağıdaki gibidir:
'Bugüne kadar ülkenin sürüklendiği kutuplaşma ortamına ne yazık ki ben de bir ölçüde katkı sağladım. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve başkanı sayın Ekrem İmamoğlu hakkında birçok kez haddini aşan hakaret içeren paylaşımlarım oldu. Ancak bundan sonra bu kutuplaşmanın bir parçası olmak istemiyorum ve yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım. Bu nedenle sayın Ekrem İmamoğlu'ndan içtenlikle özür dilerim. Pişmanlığımın bir göstergesi olarak İBB ve kendisi hakkındaki paylaşımı siliyorum. Bundan sonra bu konularda kutuplaşmayı sürdürecek paylaşımlar yapmayacağım. Eğer bundan sonra bu tür bir paylaşımımı görürseniz lütfen bu söylediklerimi bana hatırlatın. Ülkemizde birbirinden farklı düşünen insanların, birbirlerini düşmanlaştırıcı söylemde bulunan kişilere de bu yaptığımın aynısını yapmalarını samimiyetle öneriyorum. Karmaşanın içerisinde bu tavrın ülkemize verdiği zararı görmek zor olsa da bu davranışımın bir toplumda bir başlangıç olmasını dilerim. Kamuoyunun bilgilerine ve sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsına saygılarımla sunarım.'
Bu metni okurken çekilen videoyu öncelikle bize göndermesini talep ediyoruz. Bizden onay alması durumunda sosyal medya hesaplarından bu videoyu yayınlaması gerekmektedir. Şartlara aykırı davranırsa her bir tweeti için ayrı ayrı 50.000'er liralık tazminat davaları açacağız. Bunun da kendisine bildirilmesini rica ederiz. Videodan sonra tweetlerin de tamamını silmesiyle uzlaşma metnini imzalayacağız."
"SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNUYORDUM"
Yaklaşık 1 yıldır sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Recep Terzi, "31 Mart'tan bu yana yaklaşık 1 yıldır Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunuyordum. Ama tabi ki bu sert bir eleştiri herkesin yaptığı gibi kendisinin de yaptığı gibi. Bu, onlarda farklı bir algı yaratmış demek ki bana farklı hesaplardan, sosyal medya hesabıma spamlar atarak, hakaretler 'Sen figüransın, oyuncu değilsin. Şöylesin, böylesin. İşsiz kalmışsın, hükümete yalakalık yapıyorsun' gibi ağır ithamlar ve küfürlere dahil her şeyi duydum" dedi.
"SORUŞTURMA BAŞLATTILAR"
Hakkında soruşturma başlatıldığını dile getiren Terzi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptıkları yetersiz kalınca Recep Terzi susmayınca devam ettiği için bu sefer soruşturma başlattılar. Soruşturma neticesinde de 2 gün önce bir ara bulucu beni aradı, Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir ara bulucuymuş. Kendisi 'Recep Bey biz ara bulucuyuz. Ekrem İmamoğlu ile sizin aranızı uzlaştırmak için bir şart var mı?' dedi. 'Benim bir şartım yok' dedim, 'Zaten şikayetçi olan da o. Eğer uzlaşacaksa kendisi söylesin'. Daha sonra avukatlık bürosundan bir mail geldi. Mailde, bize bir video çekecek, o videoda 'Ülkenin ne yazık ki bugüne kadar kutuplaşmasına, sürüklenmesine ben de katkı sağladım' dememi istiyorlarmış. Sonra bu videoyu ona yollayacakmışım 'Ekrem İmamoğlu'ndan çok özür diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Bir daha kendisine hakaret etmeyeceğim, küfretmeyeceğim' gibilerinden bir metin var. Zaten ben kendisine küfretmedim, hakaret de etmedim, sadece sert eleştiriler yaptım. Bu çektiğim videoyu hukuk bürosuna göndereceğim, hukuk bürosu da alacak bunu kendisi yayınlayacak daha sonra bana vereceği onaydan sonra bende yayınlayacakmışım."
"VİDEOYU TABİ Kİ ÇEKMEDİM"
Kendisinden istenilen videoyu çekmediğini belirten Terzi, "Çok acayip bir oyun kurmuşlar yani ben bunu çekmeyip o videoyu küfrederek de yollasam demek ki 'Küfür üzerinden video var elimizde' diye Recep Terzi'yi daha büyük bir oyunun içine atacaklar. İstediklerini çeksem bu sefer ülkede kutuplaşma yok, olmayan bir şeyle yalanlarına alet olmuş olacağım. Bu insanlara, bu halka farklı kötü bir algı oluşacak ve buna da sebep olan kendisi. Tabi ki çekmedim. Ben bunu, bu metinle beraber sosyal medya hesaplarımdan paylaştım, 'Bu bir oyundur' dedim. O paylaşımım da tabi etkileşim aldı yürüdü" diye konuştu.
"HATALARINI, KUSURLARINI ELEŞTİRMEK HAKKIMIZ"
Recep Terzi, bütün siyasetçilerin eleştirileri kaldırması gerektiğini savunarak, "Kendisi 'Ben seçilmişim' diyor, 'Ben İstanbul için geldim' diyor, 'İstanbul halkına hizmet için geldim' diyor. İstanbul halkına hizmet için geldiysen neden Recep Terzi ile uğraşıyorsun? Neden İstanbul ile uğraşmıyorsun? 'Bakanlar seçilmemiş' diyor, 'Ben seçilmişim' diyor. Seçildiysen bakanlar Elazığ'da hala çalışıyorlar, sen ne yaptın? 'Elazığ'a gidiyorum' diye Erzurum'a gittin, kaydın. Meclis kürsüsünden üyelere küfretmek de bir kutuplaşma değil mi? Bir hakaret değil mi? Yani kılıcı ilk önce bana değil de kendisine vuracak. Burada ben kendisini sadece sert bir şekilde eleştirdim, bundan sonra da kendi çapımda yine eleştirilerimi yaparım. Bütün siyasetçiler bunu kaldırmak zorunda. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, bütün siyasetçiler bunu kaldırmak zorunda. Seçtiysek hatalarını, kusurlarını eleştirmek bizim de hakkımız" dedi.
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