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Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib zirvesi ile ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
KRİTİK İDLİB ZİRVESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir zirvesi gerçekleştirildi. 'ndan yapılan açıklamada, ''Mutabakatın tam uygulanması için önlemler konuşuldu'' ifadeleri kullanıldı. Türk ve Rus heyetlerinin kritik konuları ele aldığı görüşme yarın da devam edecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir zirvesi gerçekleştirildi. 'ndan yapılan açıklamada, ''Mutabakatın tam uygulanması için önlemler konuşuldu'' ifadeleri kullanıldı. Türk ve Rus heyetlerinin kritik konuları ele aldığı görüşme yarın da devam edecek.

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