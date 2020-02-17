Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarındsan satır başları;
"AK Parti olarak İdlib'le ilgili krizi yakından takip ediyoruz. Şu an da Türk heyeti Rusya'da, bugünkü görüşmlerini tamamladı. Verilen bilgiye göre yarın da devam edecek. Türkiye bölgedeki statükonun korunması, bölgede insani bir felaketin önüne geçmek için çabaları, gerginliği azaltma bölgesindeki statünün korunması için gayretleri Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda devam ediyor. Türkiye, bütün taraflara Rusya ile 17 Eylül 2018 tarihinde yapılan Soçi Mutabakatını hatırlatıyor.
Birkaç gündür Rusya tarafından çok sayıda, Türkiye'yi suçlayan Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu açıklamalara geldi. Bazıları resmi bazıları ajanslar üzerinden geliyor. Şunu açık bir şekilde ifade edebiliriz ki Türkiye'nin bu mutabakatı ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır.
Suriye'de batılı dostlarımızın yaptığı hataların aynısı Libya'da tekrar edilmeye çalışılıyor."
detaylar gelecek...
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