17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti MYK toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
AK PARTİ MYK TOPLANDI

Merkez Yürütme Kurulu (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te başladı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN