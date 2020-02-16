Son dakika: İçişleri Bakanlığı 37 ilde 450 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Son dakika haberleri...PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı. " açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB'den flaş Hakurk harekâtı!
- CHP teröristleri saklayan Sarısaç'a destek verdi
- Zorbalara karşı direnişin zaferi!
- İşte Kadir Şeker'in hayatını değiştirecek ifade
- PKK çökme noktasına geldi! Demirtaş'ın kardeşi böyle ağladı
- CHP'li Erdoğdu'dan canlı yayında skandal sözler
- 7 Şubat MİT Operasyonu ve ikiz örgütler
- Hukuk tanımaz ihalenin mimarı CHP'li Soyer
- Hilal Kaplan: CHP'nin işi gücü...
- CHP'li Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu… A101’de bu hafta Honor 7S cep telefonu sürprizi! İşte, A101 aktüel katalog!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma! BİM aktüel katalog bu hafta çok hesaplı!
- Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
- Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
- 2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? Final gecesinde...
- İkinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu! Milyoner'e damga vuran "Çorba" sorusu!
- Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
- Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?
- Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!
- Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 Maç sonucu
- Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!