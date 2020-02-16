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Son dakika: İçişleri Bakanlığı 37 ilde 450 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
37 İLDE 450 KİŞİ YAKALANDI

...PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklama yapan , "11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

... , "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı. " açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

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