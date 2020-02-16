Son dakika: İçişleri Bakanlığı 37 ilde 450 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Son dakika haberleri...PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı. " açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.