ABD'den PKK skandalı! Pentagon, 10 bin kişiden oluşacak YPG'li teröristler için 'bütçe' istedi,

ABD savunma bakanlığı Pentagon 2021 yılı teklif raporunda Suriye'de bulunan terör örgütü YPG/PKK'ya aktarılmak üzere bütçe talep etti. Pentagon'un bu talebini Suriye'nin kuzey doğusunda sözde "Temizlik Gücü" adı altında görev yapacak ve 10 bin kişiden oluşacak bir bölük için istediği belirtildi. Bütçe onaylanırsa PKK'nın kontrolüne 10 bin kişiyi yönetecek bir bütçe ve kuvvet için teçhizat temin edilmiş olacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son dakika haberi uluslararası arenada şaşkınlığa neden oldu. Terör örgütlerine desteğe devam kararı alındığını ortaya koyan gelişmede PENTAGON oalrak isimlentirilen ABD Savunma Bakanlığı, 2021 yılı bütçe planlamasında Suriye'de desteklediği terörist gruplar için talep ettiği 200 milyon dolarlık yardım talep etti. Söz konusu yardım terör örgütü YPG/PKK kontrolünde 10 bin kişilik bir güce silah ve mühimmat desteğini de içeriyor.

2021'DE DE TERÖRE DESTEĞE DEVAM EDECEKLER

AA muhabirlerinin edindiği son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanlığı'nın 2021 bütçesinin teklif raporundaki bilgilerde, Pentagon, Suriye'de desteklediği terörist gruplara 200 milyon dolar yardım fonu talebi gerçekleştirdi.

10 BİN KİŞİLİK BİR ORDU KURUP PKK'YA YÖNETTİRME HAYALİ

Bu raporda, "ABD kuvvetlerinin Suriye'deki sayısının daha da azaltılmasıyla Bakanlık, planlarını o bölgede ortak güçler için 10 bin personel toplayıp, onları idame edecek şekilde ayarladı. Kuvvet toplama faaliyeti, geniş alan güvenliği ve operasyonların tamamlanmasının ardından bölgede temizlik faaliyeti yapacak tamamlayıcı unsurlara odaklanacaktır" sözlerine yer verildi.

Buna göre, bu destekten "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El Tanif bölgesindeki muhalif grup "Muğavir et-Tavra" faydalanacak.

YPG'YE 3 KUVVET PLANI

Gerçekleşen operasyonlardan sonra bölgede sözde "Temizlik Gücü" adı altında olarak görev yapacak YPG/PKK kontrolü altında 5 bölük askeri unsur ve 600 kişiden oluşan bir yapı da kurulacak. Bu beş komando bölüğü toplamda Bin 120 kişiden oluşacak, böylece YPG/PKK için bölgede operasyonlardan sonra faaliyet gösterecek güç toplam bin 720 kişi olacak.

HEM NAKİT YARDIMDA BULUNUP HEM DE SİLAHLANDIRACAKLAR

Öte yandan ABD Savunma Bakanlğı Pentagon'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı terör örgütü YPG'den oluşan İç Güvenlik Gücü için de 2 yılda 4 bin kişilik bir kuvvet eğitilip silahlandırılacak.

45 BİN KİŞİYİ EĞİTİP PKK'NIN EMRİNE VERME DÜŞÜNCESİ DE VAR!

Amerika, daha önce Suriye'nin kuzeydoğusunda 45 bin kişinin eğitileceğinin planlandığını belirtiliyordu. Hazırlanan raporda YPG/PKK terör örgütü için binlerce militanın silah, eğitim ve mühimmatı için fon ayıran Pentagon'un muhalif grupların ise 300 olan savaşçı sayısının 500'e çıkarılması için destek sağlanması talebi dikkati çekti.

MAAŞ, SİLAH, BIÇAK, ZIRHLI ARAÇ!...

Pentagon'un söz konusu bütçesinde, Suriye için talep edilen 200 milyon dolarlık fon 5 kaleme ayrılıyor. Buna göre, 94,3 milyon dolar eğitim ve ekipman yardımı, 53,7 milyon dolar lojistik destek ve diğer hizmetler, 48 milyon dolar maaş ve harçlıklar, 1 milyon dolar altyapı tamiratları, 3 milyon dolar ise idame faaliyetleri için harcanacak.

3 MİLYON MERMİ!

Terör örgütü PKK ve diğer gruba 442 tüfek, 860 tabanca, 296 bıçak, 28 uzun namlulu suikast tüfeği verilecek; çeşitli kalibrelere sahip yaklaşık 3 milyon mermi de sağlanacak.

Sağlanacak edilecek mühimmat listesinde ağır silah bulunmazken, örgüt için 121 taktiksel olmayan askeri araç ve 574 zırhlı araç tedarik edilecek ekipman arasında yer alacak.

ZPT'LERİ DE UNUTULMADI!

Ayrıca örgüte zırhlı personel taşıyıcıları, kargo kamyonları, ambulans, yakıt ve su tankerleri de sağlanacak. Örgüte üniformadan miğfere, kameradan telsize, tablet bilgisayardan oksijen kesiciye kadar 100'e yakın farklı küçük destek malzemesi için de fon talep edildi.

GEÇEN YIL 550 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Pentagon, geçen yıl da Suriye'de 250 milyon doları sınır güvenliği, 300 milyon doları ise eğitim ve ekipman desteği olmak üzere toplam 550 milyon dolar talep etmişti. Ancak bütçenin yasalaşmış halinde eğitim ve ekipman için 200 milyon dolar desteğe onay verilmişti.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI VE TEPKİSİ SONUCUNDA ÇEKİLMİŞLERDİ

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan ağırlıklı olarak çekilmesi ve sadece ülkenin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesi talimatı vermişti. ABD, Deyrizor'daki petrol kuyularından elde edilen gelirlerin "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya gittiğini ifade ediyor.

ABD'DE BÜTÇE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Söz konusu bütçe, yasalaştırılmak üzere Kongreye sunulacak. Temsilciler Meclisi ve Senatodaki Silahlı Hizmetler Komiteleri, bu talep üzerinde çalışıp "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" başlığı ile iki ayrı tasarı hazırlayacak.

Bu teklifler, komitelerden ve Temsilciler Meclisi ile Senato Genel Kurullarından geçtikten sonra kongrenin iki kanadının oluşturduğu Komitede tek bir metin haline getirilerek, ekleme yapılmamak üzere, iki farklı genel kurulunda oylanacak.

TRUMP'A GİDECEK

Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylandıktan sonra yasalaşmak üzere imza için Başkan'a gönderilecek. Başkan'ın onayıyla yasalaşan bütçenin Bakanlığa tahsil edilmesi ise Senato Tahsisatlar Komitesinin geçireceği tasarının onaylanıp yasalaşmasıyla mümkün olacak. Bu nedenle Pentagon'un sunduğu bu bütçe talebi, yasalaşma sürecinde birçok değişikliğe uğruyor.