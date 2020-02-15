15 Şubat 2020, Cumartesi
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Adana'da PKK yapılanmasına operasyon! Gençleri ağlarına böyle düşürdüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020
ADANA'DA PKK YAPILANMASINA OPERASYON!

’da terör örgütü 'ya eleman kazandırdığı öne sürülen bir müzik yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir müzik kursunda terör örgütü propagandası yapıldığı ve örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi olduğu iddia edilen J.S. ve İ.A, onlara yardım ettiği belirlenen H.T. ile örgüte katılmak istediği öne sürülen Ş.E ve D.S. gözaltına alındı.

PKK'ya katılmak için 'e giden 15 yaşındaki B.D. ile onu sınırından geçirmeye çalıştığı iddia edilen K.K. de ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve K.K. tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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