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MSB'den flaş Hakurk harekâtı! Harun Kod adlı terörist dahil 8 PKK'lı öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
MSB'DEN FLAŞ HAKURK HAREKÂTI!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre () " kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında adlı "saldırı ve sabotaj birim sorumlusu"nun da bulunduğu 8 'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

, 'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

'den yapılan açıklamada, bazı teröristlerin Hakurk'taki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

" ADLI PKK'LI DAHİL 8 TERÖRİST..."

Açıklamada, "Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.


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