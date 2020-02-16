MSB'den flaş Hakurk harekâtı! Harun Kod adlı terörist dahil 8 PKK'lı öldürüldü
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre (MSB) "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı "saldırı ve sabotaj birim sorumlusu"nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, bazı teröristlerin Hakurk'taki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.
"HARUN KOD ADLI PKK'LI DAHİL 8 TERÖRİST..."
Açıklamada, "Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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