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Diyarbakır'daki evlat nöbeti: Gevriye Ayhan polisin çalışmasıyla evladına kavuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
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İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti süren annelerden , polisin ikna çabaları sonrası 5 yıl önce dağa kaçırılan çocuğu Pelda Ayhan'a kavuştu. Diyarbakır'da süren evlat nöbeti sonrası aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.

İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi. Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen 'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi.

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Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.

Bir anne daha evladına kavuştu |Video BİR ANNE DAHA EVLADINA KAVUŞTU |VİDEO



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