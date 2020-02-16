Diyarbakır'daki evlat nöbeti: Gevriye Ayhan polisin çalışmasıyla evladına kavuştu
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti süren annelerden Gevriye Ayhan, polisin ikna çabaları sonrası 5 yıl önce dağa kaçırılan çocuğu Pelda Ayhan'a kavuştu. Diyarbakır'da süren evlat nöbeti sonrası aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.Diyarbakır HDP İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi. Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi.
PKK VE HDP'YE KARŞI DİRENİŞLE GELEN MUTLU HABER
Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.
Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 37 ilde 450 kişi yakalandı
- Hukuk tanımaz ihalenin mimarı CHP'li Soyer
- CHP'li Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
- Hilal Kaplan: CHP'nin işi gücü...
- 7 Şubat MİT Operasyonu ve ikiz örgütler
- İşte Kadir Şeker'in hayatını değiştirecek ifade
- PKK çökme noktasına geldi! Demirtaş'ın kardeşi böyle ağladı
- MSB'den flaş Hakurk harekâtı!
- CHP'li Erdoğdu'dan canlı yayında skandal sözler
- CHP teröristleri saklayan Sarısaç'a destek verdi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu… A101’de bu hafta Honor 7S cep telefonu sürprizi! İşte, A101 aktüel katalog!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma! BİM aktüel katalog bu hafta çok hesaplı!
- Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
- Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
- 2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? Final gecesinde...
- İkinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu! Milyoner'e damga vuran "Çorba" sorusu!
- Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
- Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?
- Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!
- Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 Maç sonucu
- Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!