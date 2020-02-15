Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı hileli ürünler listesinde “Sildenafil” isimli madde dikkat çekti. Özellikle çikolatalarda kullandığı tespit edilen ve sağlığa zararlı olmasıyla bilinen sildenafil maddesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Sildenafil nedir? Sildenafil zararları nelerdir? Sildenafil kullanan kişilerde, vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı ve baş dönmesi görülmesi olasıdır. Doz yükseldikçe yan etkiler artmaya başlar. İşte, Sildenafil hakkında bilinmesi gerekenler!

Sildenafil nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zehir saçan ürünler açıklandı. Çikolata, zeytinyağı, et ürünlerinde hile tespit edildi. Açıklanan listede kullanılan malzemeler de ifşa edildi. Çikolata ürünlerinde "sildenafil" maddesi dikkat çekti. Peki, sildenafil nedir? Sildenafil zararları nelerdir? Sildenafil temel olarak erkeklerde sertleşme bozukluğunu gidermek için kullanılan bir maddedir. Bilinçsiz kullanımı sonrası birçok yan etkisi ortaya çıkmaktadır. İşte, sildenafil nedir sorusunun yanıtı!