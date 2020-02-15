15 Şubat 2020, Cumartesi
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Bursa’da şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
ŞARBON PANİĞİ! MEZHABA KAPATILDI

'nın Yenişehir’in ilçesinde mezbahada kesilen bir hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi. Korkuya yol açan bu gelişmenin ardından hem mezbaha hem de kapatıldı.

Yenişehir'de mezbahada kesilen büyükbaş danada şarbon hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine mezbaha ve en az 15 gün müddetle kapatılırken, hayvanın geldiği ilçeye bağlı Günece köyüne hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

ŞARBON AŞISI YAPILIYOR

Yetkililer, kesilen hayvanda şarbon hastalığı çıkmasının hemen ardından Günece ve civar köylerde hayvanlara şarbon aşısı yapmaya başladı.

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