Bursa’da şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Bursa'nın Yenişehir’in ilçesinde mezbahada kesilen bir hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi. Korkuya yol açan bu gelişmenin ardından hem mezbaha hem de hayvan pazarı kapatıldı.
Yenişehir'de mezbahada kesilen büyükbaş danada şarbon hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine mezbaha ve hayvan pazarı en az 15 gün müddetle kapatılırken, hayvanın geldiği ilçeye bağlı Günece köyüne hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.
ŞARBON AŞISI YAPILIYOR
Yetkililer, kesilen hayvanda şarbon hastalığı çıkmasının hemen ardından Günece ve civar köylerde hayvanlara şarbon aşısı yapmaya başladı.
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