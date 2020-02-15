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Başkan Erdoğan'dan Pakistan ziyareti sonrası önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAKİSTAN ZİYARETİ SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan, Pakistan ziyareti sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. 'deki rejim saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ''Biz oraya Mutabakatı çerçevesinde gittik. Sessiz kalamayız, gereğini yapıyoruz.'' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Aslolan şey, 1 milyona yakın halkının bugün bizim sınırlarımıza doğru hareket halinde olması. Biz zaten 3,5-4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Bu 1 milyonu da kabul etme durumuz maalesef yok."

SÖZDE BARIŞ PLANI

Batı da Avrupa Birliği de Afrika da kabul etmiyor. Bu duruş karşısında BM'de istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatının, tüm İslam ülkelerini bu plan karşısında açıkça tavır almaya çağırmasını bekliyoruz.

Sözde 'barış planı' ismiyle anılan plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değil.

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