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Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 70 belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020
70 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇİYOR

Son dakika haberine göre: Başkan ’ın, farklı partilerden beş belediye başkanına rozet taktığı grup toplantısının ardından bağımsızlar ve muhalefet partilerinden yaklaşık 70 ilçe ve belde belediye başkanının daha ’ye transfer işlemi tamamlandı. Bu isimlerin 2,5 milyon vatandaşın yaşadığı belediyeleri yönettiği belirtildi.

Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada 100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacağını söylemişti. Başkan Erdoğan, Grup Toplantısı'nda beş yeni belediye başkanına rozetlerini takmıştı. Başkan Erdoğan, her hafta katılımların devam edeceğini belirtmiş, "Mümkün oldukça, salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz, bu heyecanı birlikte yaşayacağız" demişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; "Rozet takma törenleri"ne Başkan Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri ve yoğun gündem nedeniyle ara verildi. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nda, AK Parti'ye geçecek 70 belediye başkanının işlemlerinin tamamlandığı, bu isimlerin 2,5 milyon vatandaşın yaşadığı belediyeleri yönettiği belirtildi.

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti SON DAKİKA: 5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Partili Bülent Turan açıkladı: 100 belediye başkanı AK Parti’ye geçecek AK PARTİLİ BÜLENT TURAN AÇIKLADI: 100 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇECEK

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